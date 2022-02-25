На Урале отменили еще одни международные соревнования

В Челябинской области отменили еще одни международные соревнования – матч Евролиги по водному поло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе команды «Динамо-Уралочка», ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги «Динамо-Уралочка» – «Плебисцито Падуя» должен был пройти в Челябинске 26 февраля. Однако итальянская команда отказалась приехать в Россию. Решается вопрос об организации игры на нейтральной территории.

«Это уже третье изменение в расписании плей-офф Евролиги для «Уралочки», – сообщили в клубе. – Сначала итальянки не смогли принять нашу команду 5 февраля в Падуе, затем они отказались играть в Москве 18 и 19 февраля. После вмешательства Европейской Федерации водных видов спорта 20 февраля первая игра все-таки состоялась: «Уралочка» выиграла 11:8 и получила максимальные шансы на выход в «Финал четырех» Кубка европейских чемпионов. Сейчас вновь возникли проблемы с приездом соперниц. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни».

Напомним, сегодня стало известно об отмене этапа Кубка мира по фристайлу, который должен был состоятся в Миассе в выходные.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»