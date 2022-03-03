Челябинский паралимпиец выиграл суд у чиновников, отказавшихся обеспечить его качественным протезом

Челябинский паралимпиец Станислав Косматов выиграл суд у чиновников, отказывающихся обеспечить его качественным протезом.

Как уже сообщал «Новый День», челябинец с рождения лишен одной руки от локтя. ОН живет полной жизнью: у него семья и дети, он завоевал титул чемпион Европы по спортивной ходьбе, стал членом паралимпийской сборной по легкой атлетике.

И более 3 лет ходит по судам и медико-техническим экспертизам, пытаясь доказать, что ему необходим высокотехнологичный протез руки. Ему это удалось, но обеспечить его таким протезом чиновники категорически отказываются, утверждая, что лучше спортсмена знают его жизненные потребности.

Чиновники, заявляют, что немецкий бионический протез Vincent, который просит Косматов, так как он максимально для него комфортен и прост в использовании, слишком дорог, и, ссылаясь на медико-техническую экспертизу, проведенную без самого Станислава, предлагают большее дешевый протез.

Челябинец честно протестировал дешевый аналог: слишком сложный софт, трудноуправляем: скорость и сила движений неадекватны выполняемым задачам и так далее.

Чиновники парировали, что это с непривычки и предложили попользоваться протезом несколько лет – только после этого станет ясно, походит оборудование или нет, заявили они.

Летом прошлого года суд встал на сторону чиновников и в удобном для челябинца протезе отказал. Но мужчина не захотел мучиться еще несколько лет, тем более что у него есть результаты экспертизы, подтверждающей его право на немецкий протез. Поэтому вердикт был оспорен.

Коллегия судей областной инстанции назначила независимую экспертизу в петербургском научном центре реабилитации инвалидов имени Альбрехта. Экспертиза подтвердила, что челябинцу нужен более дорогой протез, нежели предложенный соцстрахом.

2 марта Челябинский областной суд обязал ФСС поставить Станислава Косматова на учет и обеспечить требуемым протезом.

Челябинск, Светлана Намская

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