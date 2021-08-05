Чиновник лучше знает: паралимпиец не может доказать свое право на качественную жизнь

Южноуральские чиновники через суд пытаются доказать челябинцу, что лучше него знают его жизненные потребности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Станислав Косматов с рождения лишен одной руки от локтя. Челябинец живет полной жизнью: у него семья и дети, он завоевал титул чемпион Европы по спортивной ходьбе, стал членом паралимпийской сборной по легкой атлетике.

И уже 3 года ходит по судам и медико-техническим экспертизам, пытается доказать, что ему необходим высокотехнологичный протез руки. Ему это удалось, но обеспечить его таким протезом чиновники категорически отказываются.

«На днях состоялось судебное заседание, на котором Станислав попытался добиться от Фонда соцстрахования, чтобы его обеспечили подходящим высокотехнологичным протезом руки, – рассказала депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина. – Он изучил все: начиная от характеристик различных протезов и до федеральных законов, которыми наше государство в лице президента обязывает Фонд выделять средства на такие изделия, полноценно социализирующие конкретного инвалида в нашем обществе.

Юрист ФСС и инженер протезного предприятия изворачивались на суде и доказывали, что медико-технической экспертизы, которая проводилась без самого Станислава, было достаточно, чтобы они могли принять решение: парень обойдется более дешевым и менее функциональным протезом, чем Косматов требует от государства».

Чиновники, заявляют, что немецкий бионический протез Vincent, который просит Косматов, так как он максимально для него комфортен и прост в использовании, слишком дорог (протез стоит около 6 млн рублей – на эти деньги в Челябинске можно купить несколько квартир). И предлагают Станиславу обходиться продукцией канадской компании Touch Bionics), которая стоит в 2 раза дешевле.

Челябинец честно протестировал дешевый аналог: слишком сложный софт, трудноуправляем: скорость и сила движений неадекватны выполняемым задачам и так далее.

Чиновники парируют: это с непривычки. По их словам, тестировать протез нужно несколько лет – только после этого станет ясно, походит оборудование или нет.

Суд встал на сторону ФСС и в удобном для Стаса протезе отказал. Но челябинец не согласен мучиться еще несколько лет, тем более что у него есть результаты экспертизы, подтверждающей его право на немецкий протез. Поэтому вердикт будет оспорен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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