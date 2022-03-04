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Пятница, 4 марта 2022, 12:19 мск

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Информационное агентство Znak приостанавливает работу

Информационное агентство Znak заявило о закрытии. Официальное заявление распространила сегодня редакция издания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое решение журналисты объяснили «большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России».
В данный момент сайт агентства не работает.

Telegram: Официальное заявление


Москва, Игорь Юров

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