Информационное агентство Znak приостанавливает работу

Информационное агентство Znak заявило о закрытии. Официальное заявление распространила сегодня редакция издания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое решение журналисты объяснили «большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России».
В данный момент сайт агентства не работает.
Telegram: Официальное заявление
Москва, Игорь Юров
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