«Ну, ребенок же не упал…» Южноуральцы четвертый год не могут добиться, чтобы закрыли канализационный колодец

Жители города Бакал в Саткинском районе четвертый год не могут добиться ни от коммунальщиков, ни от городской власти, чтобы закрыли канализационный колодец.

«Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2, средний подъезд: с 2018 года не могут закрыть колодец, видимо, ждут ЧП! – рассказала одна из горожан Яна Устинова. – Из Саткинской администрации с 2018 года приходят отписки – скоро можно будет клеить вместо обоев!

Мне сказали: ну, ребенок же не упал, вот когда упадёт, тогда другой разговор будет».

Женщина приложила скриншоты ответов чиновников: на заявление от 22 января 2022 года ей ответили, что заявление передано в МУП «Водоканал» и проблема «будет устранена в кратчайшие сроки», а 5 марта администрация Саткинского района сообщила, что информация «передана в администрацию Бакальского городского поселения. В ближайшее время будет проведено обследование колодца на предмет определения собственника (владельца) и разработки плана мероприятий по устранению нарушений целостности колодца».

Поскольку чиновники собрались разрабатывать целый план, чтобы всего-навсего закрыть колодец, горожанка пришла к выводу, что оперативно решать проблему они по-прежнему не собираются, и написала жалобу в паблик «Текслер, помоги!», надеясь, что ее увидит губернатор.

Реакция в администрации Саткинского района была мгновенной:

«Заявка на проведение мероприятий по устранению выявленного нарушения передана в ООО «Водоотведение». На сегодняшний день колодец закрыт железным щитом. При наступлении благоприятных погодных условий будет произведена установка люка с бетонированием.

Данная ситуация с открытым люком находится на контроле администрации Бакальского городского поселения».

Но то ли администрации Бакальского городского поселения что-то не то контролирует где-то не там, то ли современные чиновники не очень представляют, что такое железо и как оно выглядит.

«Там деревяшка, а точнее доска полуживая!!! – уточнила Яна Устинова, приложив фотографию: прогнившее дерево, присыпанное снегом. – А летом ещё опаснее! Так как там поле, всё зарастает травой! А там очень много ребятишек. И моя дочь бегает и играет. Устраните ситуацию, не ждите ЧП! С 2018 года не могут закрыть – стыдоба!»

Отметим, что в декабре минувшего года на улице Малая Запань в Сатке 11-летний мальчик провалился в открытый люк колодца и сломал два позвонка. По этому факту возбуждено уголовное дело. Но выводов ни чиновники, ни коммунальщики, похоже, не сделали.

Бакал, Ольга Арсентьева

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