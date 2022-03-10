«Мы же договорились!» Россельхознадзор пытается снизить ажиотаж вокруг сахара

В Россельхознадзоре заявили о договоренности правительства и крупных производителей сахара по фиксированию отпускных цен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в соответствии с рекомендациями, подготовленными Минсельхозом совместно с ФАС России, 20 агрохолдингов зафиксировали отпускные цены для продажи сахара в розницу. В совокупности они обеспечивают 93% производимого в стране продукта.

«Большинством производителей принято решение о фиксации цен на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года включительно. Данная мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование», – заявили в надзорном ведомстве.

Отметим, в марте 2021 года средняя цена сахара в России, по данным Минсельхоза, составляла 36 рублей. Таким образом, рост за год составил 30,5%.

Интересно, что информация о фиксировании цен появилась на сайте профильного министерства еще 21 февраля нынешнего года. Однако после начала специальной операции российских войск на Украине жители страны бросились скупать сахар. За несколько дней этот товар исчез с полок магазинов.

В то же время поползли слухи о грядущем подорожании сахара. Так, жители Копейска (Челябинская область) еще несколько дней назад со ссылкой на «осведомленных» знакомых начали рассказывать о грядущем росте стоимости продукта едва ли не вдвое. По словам южноуральцев, на оптовых базах цены уже якобы достигают 75 рублей за килограмм. Правда, их более спокойные земляки парировали: в сетевых магазинах стоимость продуктов зачастую ниже, нежели на оптовых рынках.

В свою очередь, крымчане не исключили, что сахар, пропавший с полок и из магазинов, припрятали сами владельцы и управляющие торговых заведений, решившие таким образом переждать период неопределенности, наступивший в связи с введением в отношении России и российских компаний экономических санкций.

Так или иначе, но напряжение на потребительском рынке до сих пор не спадает. Не исключено, что на этом фоне в российском правительстве решили подключить к разъяснительной работе сотрудников Россельхознадзора. И рекомендовали им напомнить представителям сферы торговли о договоренностях, достигнутых менее трех недель назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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