«Покупатели создают неудобства»: надымские власти объяснили отсутствие сахара в магазинах

Администрация Надымского района объяснила отсутствие сахара в магазинах тем, что покупатели создают неудобства себе и другим людям сами. Такой ответ власти дали на вопрос подписчика надымской группы о том, где найти в городе сахар. При этом администрация района отправила вопрошающего в телеграм-канал проекта «Объясняем». Найти на этом ресурсе информацию, связанную с поставкой продуктов в Надым, агентству «Новый День» не удалось.

«Добрый день! Покупатели сами создают неудобства для себя и окружающих, скупая определенные продукты питания в большом количестве. Крупные ритейлеры сообщают, что поставки проходят в нормальном режиме. Еще больше полезной информации Вы сможете найти на сайте объясняем.рф, а также в их телеграм-канале – https://t.me/obyasnayemrf», – написали представители администрации района в группе «Злой и добрый надымчанин» «Вконтакте» 16 марта 2022 года.

В ответ на это автор вопроса написал, что не понимает, какие именно ритейлеры стали источником информации для властей района, ведь сахар он найти так и не смог.

«Это всё, что я нашла в наших магазинах. Причём последняя пачка была. В каком режиме поставки проходят, непонятно, видимо, мимо полок», – написал подписчик, приложив фото коробки сахара-рафинада.

Администрация района пока не сочла нужным прокомментировать другие вопросы жителей района, например, о том, что сахар резко подскочил в цене.

«А с чего он вдруг по 70 стал? Из-за границы его что ли везут? Или стоимость доставки выросла? Топливо, насколько я знаю, даже подешевело», – написал один из комментаторов в той же группе.

«Вот только сахар был 56 руб, почему не следят за ценами, кричали повысят не более чем на 5%», – написал другой пользователь.

Об отсуствии сахара в магазинах говорят жители практически всех регионов России. Вчера, 15 марта, первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минсельхозу, Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и ФНС к концу недели представить предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.

Надым, Наталья Ефремова

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