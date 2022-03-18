«Я никогда сахар не покупал»: губернатор Артюхов назвал причины дефицита сахара

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал дефицит сахара в магазинах Ямала. По словам главы региона, многие магазины решили заработать на опасениях людей в период нестабильной экономической ситуации – как только люди начали в увеличенном объёме покупать этот продукт, цены на него взлетели. Своими мыслями г-н Артюхов поделился с телекомпанией «Ямал Медиа», отрывок из беседы опубликован в телеграм-канале «Пул 89» 18 марта 2022 года.

Ранее вопросы об отсутствии сахара и резком росте цен на него поступали губернатору Артюхову в его официальный телеграм-канал.

«Вот всем почему-то захотелось купить сахара, и в итоге его не стало. Я вот в жизни сахара не покупал. А сейчас те, кто сахара не покупал, ну редко покупал его очень, они все решили купить 5 мешков. И, естественно, к этому никто никогда не готов. Мы это всё проходили буквально недавно. В covid было всё то же самое – и с гречкой, и с товарами непродовольственными. Моментальный ажиотаж. На этом пытаются заработать, к сожалению, многие сети, многие продавцы. Резкое взвинчивание цены и дефицит. И у людей, конечно, нервозное ощущение», – сказал глава ЯНАО.

Он также заявил, что оснований для дефицита сахара в стране нет. «Посчитали мощности, которые есть в стране, складские запасы. Склады, которые не в магазинах, а где-то там подальше. Сахара много. Нет никакого дефицита, нет основания для этого дефицита. Конечно, если каждый будет выезжать с тележкой сахара, то он будет заканчиваться. Мы должны сейчас этот период нервозный пережить», – заключил г-н Артюхов.

Ранее власти Надымского района заявили, что причиной отсуствия сахара на полках магазинов является то, что «покупатели сами создают неудобства для себя и окружающих, скупая определённые продукты питания в большом количестве».

Салехард, Юлия Фролова

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