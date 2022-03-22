На Ямале с начала года подорожали все социально значимые продукты

На Ямале дорожают продукты питания. С начала года абсолютно все социально значимые продовольственные товары первой необходимости выросли в цене. Некоторые очень значительно. Об этом свидетельствуют данные информационной системы мониторинга автономного округа. Напомним, с начала года прошло менее 3 месяцев.
Сахар с начала года подорожал на 52%. Средняя розничная цена килограмма сахара в регионе по данным на 21 марта 2022 года – 113,5 рублей.
Также сильно подскочила в цене капуста – сразу на 50%.
На 17,3% выросла в цене с начал года греча. На 21 марта её средняя цена 142,7 рублей за кг.
Вермишель с начала года стала дороже на 15%.
На 12,6% выросла цена на муку. Дорожает и хлеб.
Молоко подорожало сразу на 12%.
Замороженная рыба подскочила в цене почти на 9%.
Рис – рост в цене на 9,6%.
Говядина подорожала на 8,4%.
Свинина – на 3,6%.
Мясо куры – на 6,3%.
Сливочное масло стало дороже на 7,5%.
Подсолнечное масло – на 5,8%.
Цена на кг сыра поднялась в среднем на 6% с начала года.
Десяток куриных яиц теперь можно купить в среднем на 7% дороже, чем в начале года.
Цена на соль выросла на 8%.
Вырос в цене картофель почти на 8%.
Салехард, Наталья Ефремова
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