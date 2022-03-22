На Ямале с начала года подорожали все социально значимые продукты

На Ямале дорожают продукты питания. С начала года абсолютно все социально значимые продовольственные товары первой необходимости выросли в цене. Некоторые очень значительно. Об этом свидетельствуют данные информационной системы мониторинга автономного округа. Напомним, с начала года прошло менее 3 месяцев.

Сахар с начала года подорожал на 52%. Средняя розничная цена килограмма сахара в регионе по данным на 21 марта 2022 года – 113,5 рублей.

Также сильно подскочила в цене капуста – сразу на 50%.

На 17,3% выросла в цене с начал года греча. На 21 марта её средняя цена 142,7 рублей за кг.

Вермишель с начала года стала дороже на 15%.

На 12,6% выросла цена на муку. Дорожает и хлеб.

Молоко подорожало сразу на 12%.

Замороженная рыба подскочила в цене почти на 9%.

Рис – рост в цене на 9,6%.

Говядина подорожала на 8,4%.

Свинина – на 3,6%.

Мясо куры – на 6,3%.

Сливочное масло стало дороже на 7,5%.

Подсолнечное масло – на 5,8%.

Цена на кг сыра поднялась в среднем на 6% с начала года.

Десяток куриных яиц теперь можно купить в среднем на 7% дороже, чем в начале года.

Цена на соль выросла на 8%.

Вырос в цене картофель почти на 8%.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»