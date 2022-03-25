Жители Ямала не верят словам чиновников о ежедневных поставках сахара

Жители Ямала продолжают жаловаться губернатору Дмитрию Артюхову на отсутствие сахара в магазинах. А чиновники продолжают давать ответы о том, что в дефиците продукта виноваты сами покупатели. Такие выводы можно сделать исходя из комментариев в соцсетях главы ЯНАО, в частности, в беседе чата телеграм-канала главы региона.

«В Новом Уренгое в сетевых магазинах тоже нет сахара. «Магнит» выкидывает немного, как подачку. Да и цена 80 р. теперь. Частные магазинчики по 175 р продают. А наш мэр отчитывается, что с сахаром все нормально. Где нормально? Нет сахара!!! Нет соли!!!», – написала одна из подписчиц в канале 25 марта.

«В Губкинском такая же ситуация! Мне назвали магазины, где есть сахар, я проехала, а сахара там нет», – подтвердила другая подписчица.

В ответ чиновники Нового Уренгоя написали, что «проблем с поставками товаров нет. Продукты доставляются в магазины округа ежедневно. К сожалению, дефицит товаров создают сами жители. Уточнять информацию о следующих поставках можно у администратора магазина. Сообщить о завышении цен вы можете на «горячую линию» ФАС в ЯНАО: 8(34922) 3-56-80. Или через сайт».

В ответ жители тут же опровергли слова чиновников: «Пятёрочка» говорит – нет и не будет. Где там поставки?». «Куда товары-то поставляются, если в магазинах их нет. Выкинуть вчера в «Магните» тележку сахара на 100 т город – это жители создают ажиотаж?», – возмутились подписчики.

Жители Ямала уже несколько недель просят губернатора разобраться с дефицитом сахара и резким ростом цен на него. С начала года этот продукт, по официальным данным мониторинга правительства, вырос в цене в среднем на 52%.

Дмитрий Артюхов ранее признавал, что жители начали покупать продукты впрок и на этом решили подзаработать ритейлеры, они резко подняли цены на сахар. Конкретных мер по преодолению ситуации он не назвал и предложил жителям пережить этот «нервозный период».

Салехард, Наталья Ефремова

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