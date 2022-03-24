Сахарный дефицит: ФАС выявила картельный сговор между «Пятерочкой» и «Магнитом»

Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В антимонопольной службе отметили, что сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара после многочисленных обращений граждан на «горячую линию» по вопросу роста цен на сахар и отсутствия товара на полках магазинов.

«В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», – сообщает ФАС, отмечая, что в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах обоих торговых сетей «фиксировалось отсутствие сахара в продаже»

С учетом выявленных фактов в отношении компаний возбуждено антимонопольное дело, отметили в ведомстве, напомнив, что в случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Москва, Наталья Петрова

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