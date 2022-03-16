Телеграм-канал губернатора Артюхова завалили вопросами про цены на сахар

Телеграм-канал губернатора Ямала Дмитрия Артюхова завалили вопросами про цены на сахар и дефицит этого продукта в магазинах округа. Вопросы жителей появились под постом о строительстве медицинских учреждений, который глава региона опубликовал в канале 16 марта 2022 года.

«Здравствуйте, уважаемый губернатор ЯНАО Дмитрий Андреевич. В магазине «Монетка» сахар стоит 90 рублей г. Ноябрьск», – написал один из пользователей.

В ответ этому комментатору другой подписчик канала главы региона заметил: «Тазовский 105 р».

«Добрый день! В Губкинском вообще не можем неделю купить сахар, а гречка 800 г. 189 рублей!!!», – согласился третий подписчик.

В ответ на вопросы некоторых пользователей, почему этим вопросом должен заниматься губернатор, один из жителей логично заметил: «Вы хотите сказать, что резкое повышение и дефицит продуктов – это не более важные дела? Вы смеетесь что ли? В такое время он как раз и должен резко и жестко вмешиваться в такие дела».

Сигналы о том, что в магазинах нет сахара, приходят из разных районов и городов региона. Представители Надымской администрации заявили, что причина отсутствия этого продукта в том, что «покупатели сами создают неудобства для себя и окружающих, скупая определенные продукты питания в большом количестве». Аналогичная версия у мэрии Губкинского, которая в телеграм-канале главы региона заявила, что причина перебоев в поставках сахара – это «чрезмерная покупательская активность» и «необоснованный ажиотаж». Городские чиновники не стали комментировать рост цен на этот продукт и отправили жителей на сайт ФАС, где недовольные ценами ямальцы могут написать жалобы.

Сам губернатор Артюхов никаких разъяснений по теме дефицита сахара и повышения цен на продукты пока не делал.

Обновлено 16.03. в 16:03. Директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов рассказал, что в округе ведётся расширенный мониторинг цен на социально значимые товары. Он охватывает 66 позиций, среди них: мясо, рыба, масло, молоко, яйца, хлеб, сахар, соль, чай, мука, крупы, фрукты и овощи, стиральный порошок, спички, свечи, детские подгузники, бутылочки для кормления и соски, зоотовары, а также бензин, дизтопливо и газ. «Рост стоимости отдельных категорий товаров связан, в первую очередь, с повышенным спросом у населения. В частности, это сахар, соль, мука, крупы, корм для животных. В постоянном режиме ведётся работа с торговыми сетями. По их информации, запасы продуктов и товаров первой необходимости есть в достаточном объеме. Поставки в магазины осуществляются регулярно», – говорится в сообщении на сайте правительства Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»