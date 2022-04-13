«Происходит каждую весну»: мэрия Ноябрьска объяснила рост цен на капусту

Мэрия Ноябрьска связала рост цен на овощи с сезонностью. Как заявил представитель администрации Ноябрьска в ответ на вопрос подписчика официального телеграм-канала губернатора Дмитрия Артюхова, «сезонное подорожание овощей происходит каждую весну».

Далее представитель мэрии развил свою мысль. «На смену старому урожаю, выращенному на полях, приходят тепличные овощи. Их производство дороже, поэтому цены на них выше. Так же, как на овощи, поставляемые из-за рубежа, закупочная цена на которые зависит от роста курса валют по отношению к рублю». Сотрудник мэрии предложил жителям, которые считают цены завышенными, жаловаться в ФАС.

Так представитель местных властей отреагировал на вопрос подписчика к губернатору Дмитрию Артюхову о том, почему подорожали овощи, хотя власти обещали, что «борщевой набор не подорожает». Пользователь привёл конкретный пример: капуста в Ноябрьске в «Магните» стоит 129 руб за кг, у частников – 240 руб за кг.

В той же самой ветке тг-канала своё мнение о ценах и способах контроля за ними написал другой подписчик главы региона. Он отметил, что несмотря на многочисленные заявления и жалобы в ФАС, цены на продукты и бензин не снижаются.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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