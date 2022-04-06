Надымский глава Жаромских признал «сложности с наличием сахара»

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских заявил о «сложностях с наличием сахара» в сетевых магазинах на фоне регулярных жалоб жителей о дефиците этого товара. Ранее мэрия Надымского района заявляла, что «покупатели сами создают неудобства для себя и окружающих, скупая определённые продукты питания в большом количестве». Пост г-на Жаромских о ситуации в экономике опубликован 6 апреля 2022 года на его странице «Вконтакте». В тексте он сообщает, что принял участие в заседании антикризисного штаба под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

«В Надымском районе еженедельно ведётся мониторинг цен на товары первой необходимости. Конечно, есть сложности с наличием сахара в сетевых магазинах, связанные с повышенным спросом. Вместе с тем ситуация с другими товарами стабилизируется»,– уверил г-н Жаромских.

Накануне, 5 апреля, в группе «Злой и добрый надымчанин» «Вконтакте» один из жителей задал вопрос, где же сахар. «Люди и где же все-таки сахар, все СМИ пишут, что дефицита данного товара нет, сейчас проехал весь город, ни в одном магазине не нашёл. Интересно, кто-нибудь писал в ФАС, каков был ответ?», – спросил подписчик паблика.

В ответ представители районной администрации сообщили, что сахар завозят каждый день и что «ситуация скоро должна стабилизироваться», чем вызвали удивление и возмущение подписчиков.

«Надым и Надымский район, Вы пишете: «Сахар завозят в ГОРОД каждый день». От ваших отписок ещё больше вопросов возникает. Нужна чёткая и честная информация. Сколько его завозят, по 20 пачек? Почему каждый день не выставляют в магазинах? Может опубликуете график, где и когда можно сахар застать?», – написал один из членов сообщества.

«Надым и Надымский район, а скоро это когда? Можно поточнее?», – пишет другой.

Надым, Наталья Ефремова

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