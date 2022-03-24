Чай, гречка, масло – прокуроры нашли на Ямале слишком сильно подорожавшие продукты

Прокуратура выявила неправомерное завышение цен на продукты в ямальских магазинах. Об этом сообщает управление генпрокуратуры в УрФО 24 марта 2022 года. Название магазинов там не указывают.

«Выявлены факты превышения предельных торговых надбавок в Салехарде на 5% на чай, в Ямальском районе – от 12 до 20% на крупу гречневую, яйца куриные, масло подсолнечное, яблоки, в Пуровском районе – на 5% на молоко, в Шурышкарском районе – на 6% на хлеб. По итогам проверок внесены представления, возбуждены дела об административном правонарушении по статье 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что на Ямале с начала года выросли цены на все социально значимые продукты.

Губернатор Дмитрий Артюхов, комментируя дефицит сахара в магазинах автономии, признал, что магазины пользуются опасениями людей и повышают цены.

Салехард, Наталья Ефремова

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