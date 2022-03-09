Жители Ямала жалуются на дефицит сахара и рост цен на продукты

Жители городов и районов Ямала заявляют о дефиците сахара, а также об удорожании многих категорий товаров – детское питание, овощи, фрукты, корм для животных, крупы, в частности, греча. На все вопросы жителей городские власти отвечают однообразно: обращайтесь в управление ФАС. Само управление о проверках не сообщало, сайт ведомства не работает.

«Сегодня проехала 10 магазинов (весь 7 микрорайон и частично 5) нигде нет сахара, кто-нибудь знает, где он есть? И судя по цене в интернет-магазинах, сахар теперь – дорогой подарок», – написал автор поста в группе «Независимый Ноябрьск» 8 марта 2022 года.

С автором поста согласились другие пользователи. «Вчера вечером была в Ленте, сахара-песка не было, но висел ценник 86,90р. На прилавках лежал только рафинад, цену не запомнила. Ради интереса смотрела», – написала одна из пользовательниц в группе «Независимый Ноябрьск».

«Маг Геолог, возле «бабушкиной мебели», 78р», – написал другой подписчик.

Жители Муравленко подтверждают проблему дефицита сахара. «А повышение цен на сахар не хотите проверить??? По 100-120 рублей за кг! В городе нет сахара))) В связи с чем это связано???», – спрашивает подписчик в группе «Муравленко».

«Гречку ещё скупили всю. Нормальным людям теперь и пакетик гречки не купить….», – пишут пользователи в группе «Нетипичный Нобярьск».

«Антимонопольная служба!!! Ау, где Вы?!!! Проверьте основание поднятия цен в магазине Детский мир. Цены подняли в 2 раза, банка детского питания стоит 4400, ни одного ценника на игрушках», – написал один из подписчиков группы «В Салехарде».

«Даже в хозяйственном выросли на 40%. Везде висят вывески. Корм для собак стоил 1200, а сейчас 1700. Не говоря о продуктах», – приводит другой пример в этой же группе пользователь.

Ответы городских властей примерно одинаковы. «Федеральная антимонопольная служба ведет работу по пресечению необоснованного завышения цен на социально значимые продукты. На сайте ведомства опубликована специальная форма (https://fas.gov.ru/surveys/9) для обращения граждан по данной проблеме. Также можно обратиться с жалобой по телефону – (34922)3-41-26», – говорится в комментариях чиновников.

При этом само управление ФАС ни с какими заявлениями и разъяснениями не выступает.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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