Власти Ямала назвали подорожавшие продукты

Власти Ямала назвали продукты, которые подорожали. Это сахар, соль, мука, крупы, корм для животных. По версии чиновников, рост цен связан с тем, что люди стали закупать больше таких товаров. Об этом 16 марта шла речь на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики округа в условиях западных санкций, которое провёл первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин.

Ранее на взрывной рост стоимости этих товаров жаловались жители Ямала в соцсетях.

Директор департамента экономики Валерий Миронов рассказал о ситуации в сфере торговли. По данным пресс-службы правительства Ямала, в округе организован расширенный мониторинг цен на социально значимые товары. Он охватывает 66 позиций, среди них: мясо, рыба, масло, молоко, яйца, хлеб, сахар, соль, чай, мука, крупы, фрукты и овощи, стиральный порошок, спички, свечи, детские подгузники, бутылочки для кормления и соски, зоотовары, а также бензин, дизтопливо и газ. «Рост стоимости отдельных категорий товаров связан, в первую очередь, с повышенным спросом у населения. В частности, это сахар, соль, мука, крупы, корм для животных», – говорится в информации правительства округа.

Ранее власти Надымского района, отвечая на вопрос жителя о том, где можно купить исчезнувший с прилавков сахар, сообщили, что «покупатели сами создают неудобства для себя и окружающих, скупая определенные продукты питания в большом количестве».

В региональном правительстве уточняют, что власти контактируют с торговыми сетями: ритейлеры уверяют, что у них есть запас товаров первой необходимости. «Поставки в магазины осуществляются регулярно», – говорят в пресс-службе окружного правительства.

В труднодоступных населённых пунктах повышения цен власти не заметили. Там «реализуются запасы предыдущего завоза. В ближайшее время ожидается новый завоз продуктов и товаров».

По поручению губернатора Ямала проведены переговоры со 120 предпринимателями, которые осуществляют торговлю в труднодоступных районах округа. Для них разрабатываются меры поддержки, заключили в пресс-службе правительства Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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