На Южном Урале закроют все ковидные поликлиники

Власти Челябинской области закрывают ковидные поликлиники в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью, с понедельника, 14 марта, амбулаторные центры, открытые дополнительно для приема южноуральцев с признаками коронавирусной инфекции, прекращают работу.

«Медучреждения продолжают принимать пациентов в штатном режиме с учетом разделения потоков и соблюдением всех противоэпидемических мер», – разъяснили представители ведомства.

Напомним, на Южном Урале сохраняется тенденция к снижению выявляемости новых случаев заболевания COVID-19. Так, на утро 11 марта впервые за долгое время число подтверждений оказалось существенно ниже полутора тысяч человек за сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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