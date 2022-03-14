Южноуральцы заявили об отсутствии жизненно важных лекарств

Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов. Так, в регионе возникли проблемы с противоэпилептическим лекарством.

«Уважаемый Алексей Леонидович, в городе (и в области) большая проблема с очень важным препаратом депакин хроносфера (гранулы): в поликлинике не выдают, ссылаясь на то, что Минздрав не закупил. В аптеках нет, на складах, говорят, тоже нет, – написала в паблике «Текслер, помоги!» Дарья Ковтунова. – Этот препарат назначается при заболевании эпилепсией, он очень важен и его нельзя пропускать. Можно узнать, когда появится этот препарат в аптеках города?»

«У нас тоже его нет. Еще и Кепра пропала». «Мы тоже принимаем данный препарат, он жизненно необходим. Его невозможно купить не только в Челябинске, но и по России. Помогите, пожалуйста, решить данную проблему», – поддержали тему южноуральцы.

В минздраве Челябинской области ответили: «К сожалению, данного препарата нет в наличии. Аукцион в этом году не состоялся по причине отсутствия участников на поставку лекарственных средств. Рекомендуем вам обратиться к лечащему врачу для замены подходящим аналогом».

Проблема заключается в том, что практически все аналоги импортного производства.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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