В работе крупнейшего маркетплейса России произошел сбой: клиенты магазина Wildberries массово жалуются на проблемы интернет-площадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы начали появляться после 6 часов утра по московскому времени. О неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Мурманска, Крыма, других регионов.

«У меня исчезал история покупок, все отложенные товары, обнулилась сумма выкупа». «Не могу отследить сделанный заказ – он просто исчез, в личном кабинете указывается, что никаких доставок не планируется». «Не могу сделать заказ – формы неактивны». «Пришел забирать заказ в пункт выдачи, а мне не отдают, говорят: на сайте сбой», – таковы типичные жалобы клиентов магазина. К 10 утра (по московскому времени) портал Downdetektor зафиксировал около 11 тысяч обращений из России и Белоруссии: у каждого второго не работает приложение, у 40% возникли проблемы с отслеживанием или получением заказа, у каждого дестяого сайт вообще не открывается.

В пресс-службе Wildberries сообщили об «ошибках в работе сервисов» и заявили, что работы по их устранению ведутся. Восстановятся ли все функции в полном объеме – пока неясно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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