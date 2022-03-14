Челябинцы обеспокоены отсутствием обещанных минздравом детям систем мониторинга глюкозы

Через месяц после громкой презентации юные челябинцы с сахарным диабетом все еще не могут получить приборы непрерывного мониторинга глюкозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство здравоохранения Челябинской области пока не начало обеспечивать детей с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом жители региона сообщают в социальных сетях.

Напомним, в начале февраля власти региона заявили, что обеспечат всех юных пациентов с подобным диагнозом современными системами мониторинга за счет бюджета. Однако месяц спустя никто из южноуральцев необходимые препараты так и не получил. Это начало вызывать беспокойство среди родителей.

В самом министерстве признали, что системы мониторинга в область пока не пришли. Но заверили, что ситуация штатная.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на 1 января 2022 года сахарным диабетом первого типа в Челябинской области болеют 1 тысяча 17 человек. «Все дети получают современные инсулины, инсулинотерапию, используются современные средства введения инсулина, – рассказали в министерстве. – С 2022 года принято решение обеспечивать детей с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга и флеш-мониторирования за счет бюджетных средств региона. Работа ведется в штатном режиме».

По словам представителя ведомства, обеспокоенность горожан могли вызвать сложности с приобретением систем в рознице, возникшие в последнее время. Но на обязательствах ведомства это сказаться не должно, считают они. «По окончании проведения всех необходимых процедур по закупке и поставке в регион уже в первом полугодии 2022 года получить датчики непрерывного мониторирования глюкозы можно будет в Челябинской областной детской клинической больнице», – подчеркнули в ведомстве, уточнив, что первые поступления ожидаются в марте-апреле нынешнего года.

Также подробную информацию по процедуре получения датчиков непрерывного мониторирования глюкозы можно получить у эндокринолога по месту жительства, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Челябинск, Виктор Елисеев

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