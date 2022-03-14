Южноуральского губернатора просят разобраться с «аморальной выставкой», открытой в государственном музее

Жители Челябинска попросили губернатора разобраться с аморальной выставкой, открытой в музее.

«Уважаемый Алексей Леонидович, прошу обратить внимание: в государственном музее истории на входе располагается «историческая» выставка, а точнее выставка эротики. Нет возрастных ограничений, нет запрета на вход детей. Основные посетители музея – дети и их родители. Это аморально. Прошу рассмотреть вопрос», – написали сегодня в паблике «Текслер, помоги!».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по приложенному к посту видео, автор забрел на персональную выставку архитектора Николая Семейкина. Среди обилия архитектурных эскизов, пейзажей, портретов есть и несколько рисунков обнаженной натуры. При этом экспозиция не проходная, поэтому попасть в зал случайно довольно сложно.

«На выставке «Зодчий Николай Семейкин. Архитектура. Скульптура. Графика» в Государственном историческом музее Южного Урала среди работ выдающегося челябинского архитектора Николая Николаевича Семейкина представлены графические произведения в жанре обнаженной натуры, которые являются важной частью его творческого наследия, –отреагировали на жалобу в музее. – Обнаженная натура – это искусство изображения человеческого тела. Владение им является одним из главных показателей мастерства художника, поскольку требует от него безупречного знания человеческой анатомии, умения изображать сложные формы и, наконец, художественного вкуса.

Подчеркнем, что обнаженная натура – это не эротика. Доказательством чему – большое количество соответствующих произведений в крупнейших музеях мира, доступ к которым открыт для зрителей всех возрастов. Так, в постоянной экспозиции Пушкинского музея в Москве представлена копия знаменитой скульптуры «Давид» величайшего мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. В залах Государственного Эрмитажа также можно увидеть немало произведений с изображением человеческого тела, признанных шедевров мирового искусства. Стоит вспомнить хотя бы «Данаю» Рембрандта.

Следуя культурным традициям, Государственный исторический музей Южного Урала также дает возможность всем посетителям оценить искусство изображения человеческого тела на выставке «Зодчий Николай Семейкин». В то же время соответствующая часть экспозиции отделена от других разделов, при желании ее можно исключить из маршрута.

По изложенным причинам в афише не сделан акцент на возрастном ограничении».

Позицию сотрудников музея поддержали и другие челябинцы: «Это красиво! А детей здесь просто не должно быть». «Не водите ребёнка на выставку, если считаете, что ещё не дорос. В чём проблема? А вообще, это искусство…»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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