Чиновника из Златоуста задержали по подозрению в многомиллионной афере

В СКР рассказали, в чем подозревают златоустовского чиновника, у которого прошли обыски.
Напомним, ранее стало известно об обысках, прошедших дома у заместителя директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Златоуста Владимира Горбунова.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2020 году он присвоил более 5 миллионов рублей из средств учреждения. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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