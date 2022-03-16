В уральском поселке в преддверии пожароопасного сезона решили ликвидировать пожарную дружину

На юге Челябинской области, минувшим летом пострадавшем от природных пожаров, в преддверии нового сезона собираются ликвидировать добровольную пожарную команду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей поселка Карабулак всполошила информация о ликвидации добровольной пожарной дружины сельского поселения. Об этом обеспокоенные южноуральцы сообщили в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«SOS! Карабулак Кизильского района бьет тревогу. У нас собираются ликвидировать добровольную пожарную охрану. Такое решение принял глава района Александр Селезнев. Это опрометчивое решение, даже я бы сказала – преступное, – пишет жительница поселка, напоминая о страшном пожаре в Джабыке в прошлом году. – Неужели кизильского чиновника совсем не беспокоит безопасность жителей района, ведь беда может прийти внезапно, и можно не успеть людям помочь, тем более, когда нет рядом необходимых служб. И это жутко! Разве расходы на содержание добровольной пожарной команды так обременительны для бюджета, что собираются быстренько прикрыть, не задумываясь ни на минуту о последствиях? А они будут. И этого нельзя допустить».

Обеспокоенные перспективой остаться без пожарной команды жители поселка просят областные власти не дать закрыть пожарный пост.

Однако в администрациях Кизильского района и поселка заверяют: вопрос о будущем добровольной пожарной дружины еще не решен. «Пока все находится в стадии обсуждения, – рассказал РИА «Новый День» глава Карабулака Ахмет Арстамбаев. – Это связано с появлением в соседнем поселке Гранитный подразделения Областной противопожарной службы. Поселок находится в 18 километрах от Карабулака, и мы по площади попадаем в зону ответственности новой пожарной части. Формально она еще не открыта, но уже сформирована. Там работают 11 пожарных, две машины».

По словам чиновника, решение о целесообразности дальнейшего существования добровольной команды будет приниматься уже после того, как завершатся все формальные процедуры по открытию пожарной части в Гранитном. Судьбу дружины будут обсуждать власти области и района с привлечением регионального ГУ МЧС. Если команду все-таки решат ликвидировать, имеющуюся в Карабулаке пожарную машину передадут подразделению Областной противопожарной службы в Гранитном.

Напомним, летом прошлого года после опустошительных лесных пожаров на юге Челябинской области правительство региона приняло решение усилить противопожарную защиту населенных пунктов на этой территории и создать к началу 2022 года две новые пожарные части в структуре областной противопожарной службы. Одна из них должна появиться в селе Еленинка Карталинского района, другая – в поселке Гранитный Кизильского района. Подразделения войдут в состав Южного отряда Противопожарной службы Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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