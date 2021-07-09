Огонь добрался еще до одного южноуральского поселка

Огонь все-таки добрался до поселка Запасное Карталинского района.

Как уже сообщал «Новый День», на юге Челябинской области вторые стуки тушат природный пожар. Вчера огонь уже подступал к поселку Запасное, но прошел мимо. А сегодня вернулся.

«Пожар зашел в два населенных пункта – Джабык и Запасное, – цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Алексея Текслера. – Джабык – 23 дома и Запасное – 15 домов пострадали. Будем помогать всем погорельцам. Сейчас самое главное – потушить пожар. К сожалению, ветер до 25 метров в секунду. Я сам видел, как в Джабыке распространяется пламя. Несколько полос опашки, дорога, ещё полоса опашки, и, тем не менее, ветер такой, что хвойные высокие деревья, сверху идет пламя».

Людей из Джабыка и Запасного эвакуировали. Ранее сообщалось, что в поселке Джабык сгорело более 60 строений, в том числе 40 жилых домов и 23 дачи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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