Замначальника управления ЖКХ Златоуста стал фигурантом еще одного уголовного дела

Заместитель начальника управления ЖКХ Златоуста Владимир Горбунов стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Теперь его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в среду, 16 марта, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
«По данным следствия, в 2020 году подозреваемый получил взятку в сумме более 1,4 миллиона рублей от предпринимателя за совершение действий, связанных с приемкой и оплатой муниципального контракта на выполнение строительных работ», – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области.
Златоуст, Павел Зварзин
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