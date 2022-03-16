На перекрестке в Челябинске, где с начала года погибли три человека, поставят серый забор

Власти решили отогнать пассажиров от перекрестка, с которого регулярно вылетают автомобили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска попытается решить проблему «смертельного» перекрестка на северо-западе города, используя привычную методу – установив серый металлический забор, практически не способный противостоять более или менее сильному удару автомобиля.

О начале установки металлического ограждения на остановке «Поселок Бабушкина» сегодня, 16 марта, рассказали жители города. В мэрии эту информацию подтвердили.

По информации пресс-службы городской администрации, такое решение приняли после ряда резонансных ДТП, в двух из которых погибли женщины-пешеходы. Так, вечером 9 марта машина вылетела на остановку общественного транспорта. В результате аварии погибла 53-летняя челябинка, находившаяся в это время на остановке. Еще одну пострадавшую – 35-летнюю женщину-пешехода – госпитализировали в одну из городских больниц.

В январе нынешнего года на ту же остановку вылетел «Форд», 19-летний водитель которого не справился с управлением. Машина врезалась в дожидавшуюся общественного транспорта толпу. В результате 74-летняя пенсионерка погибла на месте, 80-летняя челябинка скончалась в больнице, 34-летняя женщина получила повреждения.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, чиновники решили отодвинуть остановку подальше от проблемного перекрестка. Для этого на месте, где ранее размещалась посадочная площадка, установят 16-метровый серый металлический забор. Таким образом планируется предотвратить остановку общественного транспорта на этом месте.

Горожане выражают по этому поводу явное недоумение. По их мнению, секционные ограждения – не слишком безопасное решение. Прежде всего, такие заборы используют для создания препятствий для перехода через дорогу в неположенном месте. При ударе же в него автомобиля секция может вылететь из конструкции. И этой железке вряд ли что-нибудь помешает улететь прямиком в гущу пассажиров, дожидающихся общественного транспорта в 16 метрах от прежней посадочной площадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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