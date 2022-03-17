«Страна призраков»: Южный Урал лидирует по числу предприятий-фантомов в сфере животноводства

Каждая шестая фантомная площадка в сфере животноводства обнаружена в Челябинской и Курганской областях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с начала года ведомство выявило 665 фантомных площадок в сфере животноводства, 109 из них – на территории Южного Урала и Зауралья.

Выявлению способствовал мониторинг системы ветсертификации «Меркурий. Уточняется, что из 665 предприятий-призраков 146 из них – это несуществующие производственные организации. Еще 519 компаний якобы занимались торговлей и хранением продукции, а также реализацией сельскохозяйственных животных.

«Фантомные предприятия – это хозяйствующие субъекты, на которых только по документам производится и хранится продукция. Как правило, их используют недобросовестные предприниматели для незаконного ввода в оборот различной продукции», – пояснили в Россельхознадзоре. Реальное происхождение такой продукции неизвестно, она сомнительна по качеству и вряд ли безопасна.

Представители службы уточнили, что больше всего несуществующих площадок обнаружили инспекторы управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям – 109. Управление Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области зафиксировало 72 предприятия-фантома. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям – 65.

Челябинск, Виктор Елисеев

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