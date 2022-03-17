Некомфортная среда: в Челябинской области объекты, благоустроенные на федеральные деньги, утонули в снегу

На Южном Урале местные власти целую зиму не обращали внимания на общественные пространства, благоустроенные в рамках федеральной программы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на общественных пространствах и во дворах, благоустроенных в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на Южном Урале, выросли сугробы, а то и снегосвалки. Таковы результаты их содержания на протяжении минувшей зимы.

В четверку территорий, где ситуация с уборкой снега во дворах и скверах оказалась самой запущенной, вошли Челябинск, Златоуст, Верхний Уфалей и Копейск. К такому выводу общественники пришли по итогам масштабного мониторинга. Список нарушений уже передали главам муниципалитетов и в управляющие компании с требованием обеспечить качественное и своевременное содержание благоустроенных территорий, которыми, по факту, невозможно полноценно пользоваться.

Показательной оказалась ситуация в Верхнем Уфалее, жители которого высказывали претензии к качеству благоустройства и в прошлом году. В 2020 году здесь отремонтировали набережную. Только на первом этапе работ власти потратили 30 миллионов рублей. Как выяснилось весной 2021 года, впустую: архитектурные формы буквально развалились, и местным властям пришлось объясняться, как они могли принять некачественные работы.

«Очевидно, чиновники решили перестраховаться, и в новом зимнем сезоне 2021-2022 годов решили вопрос радикально: набережную просто не чистили, чтобы к скамейкам и фонарям было не подобраться», – возмущаются активисты. За зиму набережная превратилась в чистое снежное поле. Отыскать архитектурные формы под сугробами невозможно, скамейки целиком вросли в снег.

Видимо, разделяют такой подход и в Челябинске. Например, в Металлургическом районе областного центра газоны у сквера возле Дома культуры Строителей приспособили под места складирования снега. Объемы накопленного снега впечатляющие, и жители опасаются, как бы с приходом тепла здесь не появилось маленькое море.

Аналогичная ситуация – в сквере возле Дома культуры имени Ильича в копейском поселке Потанино.

Масса претензий возникает у южноуральцев и к уборке дворов. Наиболее частые жалобы – на импровизированные снегосвалки, в которые превратились детские площадки за зиму.

Самые большие сугробы или снежные завалы общественники обнаружили во дворах на улицах Чайковского-2, Мамина-7, в районе дома по улице Культуры-59 в Челябинске, а также на проспекте Гагарина-34 и на улице Аносова-267 в Златоусте. В Копейске большая часть проверенных дворов также оказалась не чищена, но особое внимание активистов привлекла новая парковка, появившаяся у дома №10 по улице Гольца. «Ее, очевидно, не чистили ни разу за всю зиму, припарковаться здесь невозможно, зато складировать снег весьма удобно», – оценили общественники находчивость управляющей компании.

Южноуральцы убеждены: каждый такой пример говорит о неэффективности освоения бюджетных средств, поскольку полноценно пользоваться благоустроенными пространствами граждане не могут.

«Подобное отношение к содержанию объектов идет вразрез с самой идеей программы «Формирование комфортной городской среды». О каком комфорте может идти речь, если люди элементарно не могут отыскать в сугробах скамейку или вынуждены своими руками расчищать карусель, вмерзшую в лед? При этом средства на реализацию программы тратятся колоссальные. Напомним, что немалая доля потраченных денег на благоустройство была выделена из федерального бюджета», – возмущаются общественники. И требуют от местных властей и коммунальщиков привести проблемные территории в порядок немедленно, а не ждать потепления, которое решит вопрос с уборкой снега за них.

Челябинск, Виктор Елисеев

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