Разбираться с сахаром на Южном Урале будет прокуратура

Стоимость сахара в Челябинской области превысила 100 рублей. Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура, полиция и УФАС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема возникла, в первую очередь, из-за ажиотажного спроса и перекупщиков. По словам губернатора Алексея Текслера, на следующей неделе начнутся совместные рейды МВД, УФАС и прокуратуры.

«Будем разбираться с перекупщиками, – заявил глава регона. – Антимонопольная служба уже сейчас проводит анализ по всей цепочке поставок, где происходят какие-то ценовые сбои или проблемы с необоснованным ростом стоимости товара».

Губернатор добавил, что торговые сети обещали держать максимальную наценку на товары первоочередного спроса в размере 5%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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