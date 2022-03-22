В Татарстане задержали «сахарного» спекулянта

Жителя Татарстана задержали за спекуляцию сахаром через соцсеть. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Выйти на недобросовестного продавца удалось с помощью мониторинга социальных сетей. «В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» задержан мужчина, который осуществил доставку и реализацию мешка сахара массой 50 кг по цене, превышающей рыночную стоимость», – говорится в сообщении.

При этом у продавца отсутствовали декларация о соответствии, товарно-сопроводительные документы, а также документы на осуществление предпринимательской деятельности.

Правоохранители проводят проверку. Мужчине грозит административная ответственность.

Казань, Зоя Осколкова

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