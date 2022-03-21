«Хватит на всех»: в правительстве оценили запасы сахара и гречки

Запасы гречки и сахара в России рассчитаны на полное покрытие внутреннего спроса, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Но власти все равно увеличат посевные площади этих культур, чтобы избежать дефицита.

Виктория Абрамченко отметила повторение ситуации в начале пандемии с высоким спросом на сахар и гречневую крупу. Она заверила, что российские производители полностью обеспечивают страну этими продуктами.

«Как и в 2020 году, хочу сейчас успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть», – сказала вице-премьер на совещании главы правительства с заместителями.

Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства РФ.

Власти распорядились засеять гречихой и сахарной свеклой дополнительные площади. Это позволит не только удовлетворить спрос граждан, но и снабдить необходимым сырьем производителей.

«Планируем увеличить посевы этих культур в среднем на 50 тыс. га. Новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара», – пояснила Абрамченко.

Напомним, некоторые сахарные заводы выставили цену на свою продукцию в долларах. Федеральная антимонопольная служба получила ряд жалоб, поскольку курс рубля продолжает колебаться в связи с западными санкциями. Ведомство начало антикартельные проверки крупнейших производителей сахара на фоне резкого роста его стоимости и «необоснованного сокращения этого товара на рынке».

Москва, Наталья Рязанова

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