Девять тонн телевизоров «Самсунг»: из России пытались вывезти сахар и другие запрещенные товары

Предприниматели пытались вывезти из России оссии сахар, зерно и другие товары, запрещенные к экспорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, с начала действия специальных экономических мер сотрудники ведомства совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, 2 вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу.

Общий вес продукции составил 1,5 тысячи тонн.

«Среди прочих товаров, запрещенных к перемещению через границу, сотрудники мобильных групп Челябинской таможни выявили 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров «Самсунг», 15 тонн автозапчастей, оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа, оргтехнику, – рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Челябинской таможни Денис Цымбал. – Всю продукцию вернули отправителям».

Напомним, 8 марта президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень продукции и сырья, необходимых для «бесперебойного функционирования промышленности». 9 марта правительство РФ ввело запрет на вывоз из страны товаров отдельных категорий (медицинские изделия, химические продукты, изделия из камня, черных металлов, некоторые виды машин, оборудования и инструментов, древесина, лесоматериалы, листы для облицовки). Эта мера будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

10 марта стало известно о приостановке вывоза из России зерновых культур (до 30 июня 2022 года), а также белого сахара и тростникового сахара-сырца (до 31 августа).

Челябинск, Виктор Елисеев

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