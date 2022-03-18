Мошенники пытаются получить доступ к деньгам южноуральцев, представляясь судебными приставами

В Челябинской области мошенники активно рассылают электронные письма от имени судебных приставов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в регионе участились попытки обмана со стороны мошенников, выдающих себя за судебных приставов. Аферисты используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем.

Злоумышленники могут прислать на электронную почту южноуральцев письма от «Управления ФССП РФ» о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить во избежание ареста банковских счетов и имущества. Адресатам фальшивого уведомления предлагается для погашения задолженности пройти по ссылке, где необходимо ввести данные банковских карт.

Чтобы узнать подробности возникновения долга, также рекомендуют пройти по ссылке. Попадая на сайт мошенников, пользователь получает предложение загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус, обеспечивающий посторонним доступ к персональным данным и реквизитам банковских карт.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области напомнили, что приставы не уведомляют должников по электронной почте. «Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг, в случае подачи пользователем заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме», – подчеркнули представители ведомства.

При получении подобных электронных сообщений южноуральцам советуют не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций. Во избежание мошеннических действий необходимо проверять письма, в которых содержатся призывы к действиям, например: «открой», «прочитай», «ознакомься», а также с темами, связанными с долгами, финансами и банками.

Узнавать о долгах следует только на официальном сайте ФССП России своего региона в «Банке данных исполнительных производств» или через официальное мобильное приложение, а также через портал Госуслуг в личном кабинете. Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или в любой кредитной организации, сформировав квитанцию для оплаты задолженности.

Кроме того, жителям региона рекомендуют внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и ее территориальных органов, так как мошенники могут использовать поддельные сайты, копирующие интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения между официальным и поддельным адресами могут быть минимальны и отличаться одним знаком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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