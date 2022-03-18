В Челябинске частично ограничат движение на автодороге «Северный Луч»

Движение по автодороге у челябинского поселка Першино ограничат.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе начинается ремонт моста через реку Миасс вблизи поселка Першино.
Работы пройдут в два этапа и должны закончиться 20 октября следующего года.
В рамках ремонта строителям предстоит демонтировать конструкции моста, отремонтировать мостовые опоры, пролетные строения, заменить покрытие и выполнить подходы. Также предусмотрено восстановление наружного освещения и обустройство водоотвода.
В связи с началом первого этапа строительно-монтажных работ с 10 часов субботы,19 марта, по автодороге «Северный Луч» пропуск автомобилей по направлению к поселку Першино будет проходить по двум полосам с частичным заужением проезжей части. При движении в сторону Свердловского проспекта объезжать рабочую зону придется по разделительной полосе.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube