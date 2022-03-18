В Челябинской области оштрафовали бизнесмена, на стройке которого погиб рабочий

Предпринимателя из Троицка оштрафовали за строительство капитального объекта без соответствующего разрешения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, постановление о штрафе вынес арбитражный суд региона.
Возведение двухэтажного нежилого здания бизнесмен из Троицка начал в сентябре прошлого года. При этом разрешения на строительство у него не было. Пристальное внимание надзорных органов и правоохранителей стройка привлекла после того, как 21 октября при проведении строительных работ произошло обрушение, в результате чего погиб рабочий.
За нарушение установленного порядка строительства капитального объекта арбитражный суд оштрафовал предпринимателя на 20 тысяч рублей.
Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Челябинск, Виктор Елисеев
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