В Челябинске оставят один бесплатный пункт тестирования на ковид

В Челябинске резко сократили число пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в связи со снижением числа обращений, с 21 марта сокращается число пунктов ПЦР-диагностики на COVID-19.

Работу продолжит пункт, расположенный на базе поликлиники №3 (ул. Блюхера,12), ежедневно, с 10:00 до 15:00.

Ранее в Челябинске действовали пять пунктов ПЦР-тестирования для здоровых пациентов. С понедельника дополнительные пункты в городских больницах №1, №6 и №8 работать не будут.

«Напомним, в пункт ПЦР-тестирования могут обратиться здоровые пациенты, кому результат необходим для предъявления перед проведением лечения, реабилитации, посещения другой страны», – уточнили представители ведомства.

Медучреждения продолжат брать тесты ПЦР в плановом режиме, по показаниям здоровья.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»