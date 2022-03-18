«Привет из Зазеркалья»: ученые предположили, что может скрываться за феноменом темной материи

Физики попытались объяснить существование темной материи гипотезой о возникновении Вселенной-двойника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа исследователей во главе с южноафриканским астрофизиком Нилом Туроком, работающим в Манчестерском университете (Великобритания), предположила, что феномен темной материи можно объяснить с помощью гипотезы о появлении в момент Большого взрыва не одной, а двух Вселенных.

Саму гипотезу Турок высказал еще несколько лет назад. На днях же в журнале Annals of Physics группа ученых опубликовала статью, где пытается рассмотреть следствия из возможного существования «Антивселенной».

Базовым постулатом физиков является предположение о возникновении в момент Большого взрыва, помимо нашей вселенной, ее «зеркальной» копии, в которой процессы протекают в обратном «нашему» направлении. Попасть в это «Зазеркалье» невозможно, считают исследователи, но его существование могло бы проявляться в нашей Вселенной в форме одной из разновидностей нейтрино, пока еще не выявленной учеными. Но именно скопления таких нейтрино, пишет naked-science.ru, и могут создавать темную материю, частицы которой не удается найти.

В своих предположениях физики исходят из постулата о неизменности поведения системы при некоторых преобразованиях. Это значит, что, если заряды частиц заменить на противоположные, их взаимодействия между собой останутся прежними. Таким образом формируется представление о СРТ-симметрии – неизменности физических законов при одновременной инверсии (переворачивании) зарядов (С), координат (Р) и времени (Т).

Если СРТ-инвариантность применить к самой Вселенной, наш мир окажется лишь ее половиной. Второй половиной будет его «двойник», движущийся в обратном направлении во времени, имея противоположные заряды и «зеркальные» по отношению к нашим координаты.

С помощью гипотезы о «второй» Вселенной можно легко объяснить, почему, фиксируя сгустки темной материи в масштабах целых галактик, ученые до сих пор не смогли уловить и исследовать ее частицы.

Исходя из того, что все известные на сегодня типы нейтрино обладают положительным спином, ученые полагают, что в гипотетической «зеркальной» половине Вселенной должны быть нейтрино с отрицательным спином. Они практически не взаимодействуют с обычным веществом, проявляясь лишь за счет гравитации, которую можно зафиксировать исключительно в очень массовых скоплениях. Что и имеет место в случае с гипотетической темной материей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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