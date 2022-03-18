А Текслер не пришел: южноуральский губернатор не стал принимать участие в торжествах, посвященных «Крымской весне»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в отличие от коллег, не стал принимать участие в торжествах, посвященных 8-летию вхождения Крыма состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 марта 2014 года, через 2 дня после общекрымского референдума, президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали договор о вхождении полуострова в состав России.

Сегодня по всей России прошли митинги и концерты, посвященные этому событию. И, как правило, главы регионов на них присутствовали.

Так, на митинги пришли руководители регионов УрФО Александр Моор, Евгений Куйвашев, Дмитрий Артюхов. А уральский полпред Владимир Якушев выступил на «Крымской весне» в Ханты-Мансийске вместе с главой Югры Натальей Комаровой.

В Челябинске «Крымской весне» посвятили концерт в парке имени Гагарина – на него собрались 7 тысяч человек, но губернатора Алексея Текслера не было: он уехал в Магнитогорск вручать машины «скорой помощи» и встречаться с бизнесменами, ограничившись формальным поздравлением через СМИ.

Теперь наблюдатели гадают, почему глава Челябинской области так поступил – ведь сам президент Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте в Лужниках. По одной версии, Текслер до сих пор переживает не очень удачный опыт работы на полуострове в бытность замминистром энергетики РФ, по другой – что южноуральский глава таким образом пытается избежать европейских санкций.

Сам Алексей Текслер ситуация не пояснил.

Кстати, на митинг «Крымская весна в своем регионе не пришел и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»