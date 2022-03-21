Почти два десятка машин столкнулись в Златоусте из-за снегопада

Во время снегопада на главной улице Златоуста столкнулись 17 автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 21 марта, на улице Гагарина в Златоусте.

По информации УГИБДД по Челябинской области недалеко от типографии машины начали буксовать при подъеме в горку. Причиной затруднения движения стали продолжающийся снегопад и гололед.

В итоге столкнулись 17 автомобилей, следовавших в попутном направлении.

Снегопад и метели обрушились на Южный Урал в ночь на понедельник, 21 марта. Это осложняет движение на магистралях региона. Так, на трассе М-5 из-за плохой видимости образовалось несколько пробок из фур: водители сообщают о заторах в районе Златоусте и Бакала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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