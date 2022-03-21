Могут ли поднять ставку и кому предоставят каникулы: ответы на самые частые вопросы по ипотеке

В связи с увеличением ключевой ставки и анонсированием правительством РФ возможности оформить кредитные каникулы, у жителей России возникла масса вопросов по ипотеке.

Как уже сообщал «Новый День», заемщики вправе оформить кредитные каникулами до 30 сентября 2022 года в том случае, если их доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в предшествующем году. Отсрочку по платежам можно получить на срок от 1 до 6 месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Лимит по ипотечным займам для Москвы составляет 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа – 4 млн рублей, для остальных регионов РФ – 3 млн рублей.

В Контрольно-счетной палате Челябинской области обобщили и ответили на самые частые вопросы по ипотеке, возникшие в связи с нововведениями.

Могут ли поменять ставку по ипотечному кредиту?

«По кредитам, которые уже выданы, ставки поменяться не могут. Если кредитная организация по каким-либо причинам повысила ставку по оформленному займу, необходимо обратиться в Банк России и в суд, поскольку такие действия неправомерны», – пояснил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

Распространяются ли кредитные каникулы на ипотеку?

Кредитные каникулы – это отсрочка платежей по любым видам кредита. Но важно помнить, что во время каникул банк продолжит начислять проценты, а общий срок кредита будет продлен на время отсрочки. Когда плательщик погасит платежи по обычному графику, ему необходимо будет внести отсроченные суммы с процентами.

Если ранее уже использовали отсрочку по кредитным каникулам, можно ли оформить повторно?

Это возможно, если вы ранее воспользовались кредитными каникулами до 30 сентября 2020 года.

Банки повысили ставки по кредитам, значит, больше не будет льготной ипотеки?

С 1 марта банки подняли ставки по ипотеке, но это касается новых жилищных кредитов и стандартных программ.

Согласно разъяснениям Госдумы, все льготные программы по ипотеке в условиях санкций сохранятся, утверждают в КСП.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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