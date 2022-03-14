Утверждены лимиты для заемщиков, желающих получить кредитные каникулы

Правительство России определило максимальный размер займов для обращения граждан в банки за предоставлением кредитных каникул. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

Лимит по потребительским кредитам для физических лиц установлен в размере 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – 350 тыс. рублей, сообщается на сайте кабмина РФ. Максимальная сумма по кредитным картам установлена в размере 100 тыс. рублей, по автомобильным кредитам – 700 тыс. рублей.

Лимит по ипотечным займам для Москвы составляет 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа – 4 млн рублей, для остальных регионов РФ – 3 млн рублей.

Согласно условиям программы, заемщики вправе обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года в том случае, если их доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в предшествующем году. Отсрочку по платежам можно получить на срок от 1 до 6 месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Решение о возобновлении механизма кредитных каникул принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Соответствующий закон вступил в силу 8 марта 2022 года. Напомним, такая мера поддержки россиян, чьи доходы заметно упали в пандемию, как кредитные каникулы действовала в течении шести месяцев в 2020 году. Отсрочку по платежам могли получить те, кто брал ипотеку и потребкредиты.

Москва, Наталья Петрова

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