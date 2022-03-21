Забыли закрыть воду: квартиру в Челябинске «смыло» из-за ошибки ремонтников

Челябинцы почти год не могут получить компенсацию за залитую во время капитального ремонта дома квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже восемь месяцев семья челябинцев снимает квартиру, так как не может жить в собственной: жилище практически уничтожено потопом, произошедшим из-за халатности строителей, выполнявших капитальный ремонт в многоквартирном доме.

По словам горожан, ЧП произошло в августе 2021 года в доме №4 по улице Правдухина. Кто-то из рабочих, ремонтировавших крышу здания, после окончания смены забыл закрыть воду, и через некоторое время она хлынула в квартиру, расположенную на верхнем этаже.

«Где-то полтора-два часа был ливень, настоящий ливень, – рассказывает жительница дома. – Здесь все полностью, вся мебель, вся аппаратура, все пришло в негодность». Кто из работников подрядных организаций допустил ошибку, горожане так и не узнали: одновременно разные подрядчики выполняли работы по замене сетей и ремонту крыши, и каждая из компаний кивала друг на друга.

Но жить в квартире теперь невозможно, уверяют челябинцы: потолок весь потрескался, щели на нем достигают толщины в сантиметр. К тому же строители попытались «загладить вину»: не посоветовавшись с хозяевами, сделали в помещении натяжной потолок. Теперь под потолочным материалом распространилась черная гниль.

Претензии челябинцы решили адресовать региональному оператору капитального ремонта в многоквартирных дома Челябинской области. Провели оценку ущерба. Как пишет телеграм-канал Ural Mash, независимый оценщик оценил потери южноуральцев в 222 тысячи рублей. Документы оценки направили в фонд регоператора. «В конце концов, нас оставили без всего, и ни документов, ничего мы сейчас не имеем от них, – сетует хозяйка квартиры. – Они сказали, что на другой адрес все направили. Откуда они взяли этот адрес, вообще непонятно».

В пресс-службе регоператора сообщили, что весь пакет документов отправили заявителям еще в сентябре по адресу, указанному в обращении. «13 сентября ответ был направлен по адресу: улица Дегтярева, 45, – рассказали представители фонда. – Они обратились к нам снова, сообщили, что ничего не получили. И сейчас мы готовим пакет документов, который направим уже по адресу: Правдухина, 4».

Остальное в учреждении оперативно комментировать отказались, попросив направить им официальный запрос.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»