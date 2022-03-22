Владельцев иномарок в России предупредили о растущем риске угонов и увеличении стоимости страховки

В России ожидается резкий скачок числа угонов иномарок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне дефицита запчастей, а также снижения уровня жизни в России может резко вырасти число угонов автомобилей. Об этом заявил замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов.

Участники рынка страхования отмечают, что уже звучат прогнозы по снижению уровня жизни и росту безработицы на фоне введенных в отношении Россию санкций. «В таких условиях, как показывает практика, всегда возрастает уровень криминала, – цитирует «КоммерсантЪ» Порватова.–Запчасти пока есть на складах, но они могут закончиться в течение ближайшего месяца. Поставки не возобновятся, пока не будут найдены новые логистические цепочки. Возникает риск угона автомобилей для разбора на запчасти».

Посягательства на свои автомобили могут опасаться владельцы всех ушедших с российского рынка производителей (VW, BMW, Mercedes-Benz, Volvo и прочих), считают страховщики. И риск этот будет возрастать: уже начали сокращаться объемы импортных комплектующих, чему способствует стремление автомобилистов заранее провести техобслуживание машины на фоне роста цен на запчасти.

«В связи с отсутствием запчастей машины будут угоняться не просто на заказ, а под разборку на запчасти, поэтому мы рекомендуем приобретать полисы автокаско, покрывающие этот риск», – говорит представитель одной из страховых компаний. При этом страховщики не скрывают: автовладельцам нужно быть готовыми к росту стоимости каско-страхования с учетом курса валют и самих автомобилей.

Кроме того, страховые компании могут потребовать от автомобилистов обязательной установки противоугонных систем. И даже если взамен будет предложена скидка при оплате полиса страхования, цена установки, скорее всего, окажется сопоставимой с размером дисконта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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