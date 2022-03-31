Стоимость ОСАГО и каско за месяц выросла до 15% – это не предел

Тарифы по каско и ОСАГО за месяц выросли на 10-15% и 5-10% соответственно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на страховые компании. Причинами называются увеличение расходов на запчасти и ремонт, а также рост стоимости автомобилей. Участники рынка говорят, что нынешнее подорожание тарифов – это не предел. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на страховки.

Так, по словам управляющего директора по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергея Демидова, страховые компании уже начали повышать тарифы по каско, сейчас рост достигает 10-15%. Полисы дорожают из-за увеличения расходов на запчасти, на них приходится самая существенная доля выплат, также влияет цена ремонтных работ, пояснил он.

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов сообщил, что компания поднимает тарифы по добровольному автострахованию, как и большинство конкурентов.

В пресс-службе «Югории» заявили, что уже повысили тарифы по ОСАГО на 5-10% в зависимости от региона из-за прогнозов увеличения цены запчастей. В компании прогнозируют, что каско подорожает на 10-20%, но рассматривают возможность сохранить доступность полиса в абсолютном выражении за счет франшиз.

Председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина допустила рост тарифов по каско за счет увеличения стоимости ремонта транспортных средств из-за девальвации рубля. Эксперт полагает, что ослабление нацвалюты также ухудшит убыточность по ОСАГО, что потребует пересмотра тарифного коридора. По прогнозу Якуниной, на фоне текущей ситуации тарифы в страховании, кроме сегмента ОСАГО, к концу года могут вырасти минимум на уровень инфляции. Согласно данным макроэкономического опроса Банка России, инфляция по итогам 2022 года составит порядка 20%.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова ожидает в скором времени пересмотра Центробанком границы тарифного коридора по ОСАГО, что с учетом роста стоимости деталей из-за инфляции и обесценивания рубля может привести к подорожанию полисов ОСАГО на 20%.

Вместе с тем, как указала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина, рост тарифов будет неравномерным для различных категорий водителей. Кроме того, сдерживать рост стоимости ОСАГО будут конкуренция за малоубыточных клиентов и увеличение скидки за безаварийную езду с 1 апреля 2022 года. Так или иначе, эксперт прогнозирует, что страховщики повысят тарифы по ОСАГО на 5-10%.

По оценке Юлии Финогеновой, цены на полисы добровольного автострахования могут вырасти на 40-50%. Увеличится стоимость и других полисов, ожидает эксперт. Так, ДМС для корпоративных клиентов подорожает на 20-30%, а для физических лиц – на 30-50%. Стоимость имущественного страхования может вырасти на 50% и больше из-за инфляции и девальвации рубля, полагает эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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