Стоимость ОСАГО и КАСКО может повыситься из-за роста цен на запчасти и риска угонов

Страховые компании начинают пересматривать тарифы на ОСАГО и КАСКО из-за роста цен на автомобили и запчасти, также эксперты предполагают, что может увеличиться число угонов машин. Также автомобилистам, возможно, придется устанавливать обязательную противоугонную систему.

В последние недели автоэксперты говорят о том, что в России на фоне ухода некоторых автомобильных дилеров может вырасти число угонов машин. По мнению специалистов, особо опасаться стоит владельцам BMW, Mercedes-Benz, Volvo и прочих ушедших с рынка марок. Причина проста: рано или поздно в России закончатся комплектующие и запчасти, а стоимость тех, что удастся доставить, возрастет. И, вероятно, угнанные машины будут просто разбирать для того, чтобы чинить другие.

Страховщики подтверждают, что такая тенденция возможна. «На данный момент по угонам роста числа обращений мы не наблюдаем. Но в будущем это вполне вероятно, поскольку такое часто происходит в условиях недостатка запчастей и новых машин», – подтвердил «Новому Дню» заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Если предположения подтвердятся, то в России возрастут и тарифы страхования КАСКО. Кроме того, возможно введение обязательных допусловий. «В случае, если возрастет число угонов автомашин, помимо корректировки тарифов по риску «Хищение», могут вводиться обязательные условия принятия машин на страхование – установка тех или иных противоугонных систем. При установке соответствующей противоугонной системы клиент получает скидку по риску «Хищение», и, следовательно, стоимость его полиса снижается. Порой стоимость установки соответствующей системы сравнима с размером скидки», – говорит Игорь Иванов.

Но не только угроза угонов может спровоцировать рост тарифов. Уже сейчас все страховщики пересматривают и ОСАГО, и КАСКО. Об этом «Новому Дню» неофициально рассказали сотрудники «СОГАЗ» и «Альфа-Страхование», однако на официальный запрос нашего агентства пресс-службы данных компаний пока не ответили. В «РЕСО-Гарантия» отмечают, что абсолютно все игроки рынка сейчас обсуждают такой вариант развития событий.

«Тарифы мы пересматриваем, как и большинство наших конкурентов, – рассказал «Новому Дню» заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. – Очевидно, что стоимость КАСКО будет корректироваться с учетом изменяющегося курса валют, так как запчасти значительно подорожали (стоимость запчастей составляет существенную долю в затратах на урегулирование страховых случаев), а обязательства перед нашими клиентами мы должны продолжать выполнять. При этом нужно не забывать, что помимо роста стоимости запчастей, значительно выросла и стоимость самих автомобилей, а значит, растут и наши объемы ответственности».

Но пока крайне сложно давать прогнозы – на сколько за 2022 год может возрасти стоимость услуг страховых компаний. Как поясняют страховщики, сейчас очень неопределенное время – очень много неясностей как с курсом валют, так и с поставками новых транспортных средств, запчастей и прочего. «Но мы уверены, что эти трудности рано или поздно закончатся», – говорят представители страховых компаний.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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