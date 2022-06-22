ЦБ решил изменить тарифы ОСАГО из-за резкого роста цен на запчасти

Банк России собрался расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз в связи с резким подорожание автозапчастей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

«Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей», – говорится в сообщении. ЦБ приводит данные из справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков, согласно которым самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%.

Регулятор рассчитывает, что новые тарифы «позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных».

Москва, Наталья Петрова

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