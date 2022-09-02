В России с 13 сентября изменятся тарифы ОСАГО

Банк России сообщил, что с 13 сентября начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Соответствующий документ Минюст России зарегистрировал 30 августа.

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев с этого дня будет расширен на 26% вверх и вниз в связи. Об этом говорится в сообщении регулятора. Это сделано для того, что «страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей», – пояснил Центробанка.

Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

Кроме того, ЦБ уточнил расчет территориальных коэффициентов.

Как отмечает регулятор, благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. «Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками», – указали в Центробанке.

Банк России рассчитывает, что введение новых тарифов «позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся».

Москва, Наталья Петрова

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