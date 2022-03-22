Южноуральские аптекари смогут пожаловаться в Росздравнадзор на нехватку лекарств

Росздравнадзор откроет горячую линию по поставкам лекарств для аптек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, для аптечных организаций будет создана «горячая линия», на которую можно будет обратиться по вопросам поставок медикаментов. Она заработает до 24 марта.

«По результатам приема и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения», – заявили в правительстве региона.

Напомним, с начала марта южноуральцы начали жаловаться на отсутствие в аптеках ряда жизненно важных препаратов. Так, по словам жителей региона, появились проблемы с приобретением инсулинам, депаксина хроносфера, кепры, эутирокса и L-тироксина. По ряду лекарств в минздраве регионе заявили, что провести торги по их закупке не удалось из-за отсутствия заявок поставщиков. Ряд препаратов, как рассказали представители Областного аптечного склада, раскупили сами пациенты: в первые недели марта розничная сеть ОАС распродала полугодовой запас.

На этой неделе эутирокс и L-тироксин вновь начали поступать в аптеки Южного Урала, но продают препараты только по рецепту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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