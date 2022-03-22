В Челябинске ищут новый старый холодильник

Красный холодильник из центра Челябинска украли среди бела дня.

Как уже сообщал «Новый День», старый холодильник, выпущенный в 60-х годах прошлого века, в Челябинске выкрасили в красный цвет и превратили в арт-объект – он должен был стать хранилищем для книг в рамках проекта свободного книгообмена (буккроссинга).

Проект должен был стартовать сегодня, о чем официально сообщила мэрия. Но холодильник украли, и перформанс пришлось отложить.

Как выяснилось, исчез арт-объект исчез еще до официального анонса мероприятия.

«По камерам видеонаблюдения удалось установить, что холодильник был украден ещё вчера. Причём среди бела дня. Причём примерно в то время, когда был анонсирован этот проект (примерно в 12:30 – прим. РИА «Новый День»), – сообщили в мэрии. – На самом деле очень обидно и хочется поддержать общественников, которые не намерены останавливаться и будут продолжать свой проект именно в этом месте и именно в таком виде.

Поэтому, если кто-то располагает свободным ретро-холодильником, то ребята готовы его принять самовывозом. Помощь в реставрации окажет администрация Центрального района».

Челябинск, Павел Зварзин

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